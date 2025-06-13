Открытие объекта обошлось в 25 миллионов фунтов стерлингов

На этой неделе в Шеффилде (Великобритания) открылся новый завод по производству американских буксируемых гаубиц M777. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на британское правительство.

Новым объектом будет управлять британская компания BAE Systems, специализирующаяся на производстве артиллерийских систем и боеприпасов. Министр обороны страны уже ознаменовал открывшийся завод как «центр артиллерийского производства Великобритании», который является важным шагом для укрепления британского оборонно-промышленного комплекса.

Новый завод, открытие которого обошлось в 25 миллионов фунтов стерлингов (около 34 миллионов долларов), предоставит британцам 200 рабочих мест. При этом The Telegraph отмечают, что открытие завода британские власти рассматривают как важную часть усилий по поддержке Украины, поскольку украинская армия использует гаубицы M777.

Стоит отметить, что завод является не новым: BAE Systems объявили о сворачивании производства M777 в 2023 году, но после того, как спрос на производство оружия вновь возрос, британская компания инвестировала в его модернизацию и последующее открытие, с запуском производственных линий. В перспективе компания планирует наладить на заводе производство других современных систем.