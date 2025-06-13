Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: НАТО расширяет возможности спутниковой разведки на границе с Россией
Приводятся слова высокопоставленного чиновника НАТО Пьера Вандье

Издание Blloomberg, приводя слова верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, пишет, что североатлантический альянс расширяет свои возможности спутниковой разведки для наблюдения и сканирования больших участков, что позволяет отслеживать перемещение российских военных на границах стран-участников военного блока с Россией.

По его словам, новый инструмент позволяет североатлантическому альянсу наблюдать за манёврами, перемещением войск и военными операциями. Bloomberg акцентирует внимание на том, что такие возможности будут актуальны в случае установления режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Вандье также выразил обеспокоенность от лица НАТО относительно безопасности восточного фланга североатлантического альянса, добавив, что теперь руководство военного блока может сказать граничащим с Россией членам: «Мы наблюдаем».

Bloomberg подчёркивают, что всё вышеописанное является частью инициативы Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD), целью которой является очень частое сканирование различных участков планеты на протяжение всего года. При этом искусственный интеллект указывает на изменения. В качестве поставщика спутниковых снимков выбрана американская компания Planet Labs.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #нато
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
1
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
3
1,5 терабайта данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», выложили в открытый доступ
+
Пользователи жалуются на несовместимость материнских плат EVGA с видеокартами GeForce RTX 50
+
MSI выпустила для плат AMD новые BIOS с поддержкой 256 ГБ памяти и будущих процессоров
1
Двухэтажный пассажирский поезд «Аврора» вошёл в «Книгу рекордов России»
+

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
71
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
22
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
1
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
87
Как GeForce RTX 5070 стала самой популярной в Steam, и почему геймеры не берут GeForce RTX 5060
3
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
9
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2

Сейчас обсуждают

ebatoryi
05:21
вот и война начинается на ближнем востоке.Мне думается-это иран хотят отвлечь пиндосы сейчас,но посмотрим.У России то есть соглашение с ираном,о военной помощи,тут впрягаться прийдётся нам видимо.Ещё ...
Израиль нанёс удар по целям в Иране и планирует продолжать обстрелы
Дмитрий Стрюк
05:00
Этернавт довольно известный комикс на самом деле, ГГ там застрял во временной петле после подрыва многорукого на стадионе и гибели его друга :)
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
Кызахстанчево
04:29
для борьбы с электронным противодействием.
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
Кызахстанчево
04:28
море раздрачивает песком, солью и водой абсолютно всё.
На пляже в Стамбуле обнаружили БПЛА самолётного типа, похожий на дрон-камикадзе
Кызахстанчево
04:26
никому эти часы уже не всрались, как и планшеты в своё время.
Xiaomi Smart Band 10 может дебютировать 30 июня и стоить 50 евро
Кызахстанчево
04:24
рекомендую сони вообще схлопнуться, самая позорная компания столетия.
Sony начала возвращать деньги покупателям MindsEye по причине невысокого качества игры
Кызахстанчево
04:23
проиводействие оптоволоконным бпла - ядерка по британии и скакуасам
Defense News: НАТО и Украина проведут испытания систем для противодействия оптоволоконным БПЛА
Кызахстанчево
04:21
татьяна яху закончит так же как гитлер, с членом во рту.
Израиль нанёс удар по целям в Иране и планирует продолжать обстрелы
Кызахстанчево
04:20
сюр :D какое то генетическое непотребство диктует империи какими будут её цены на её же сырьё. совсем опрокинулись, я бы на месте пу давно кнопку нажал, и пофиг на всё.
Huawei Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra оснащаются SoC Kirin 9020
AntonHT
03:24
Бред. Он что в таком состоянии долетел? или пока лежал его крабы щепанули?
На пляже в Стамбуле обнаружили БПЛА самолётного типа, похожий на дрон-камикадзе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем