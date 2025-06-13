Приводятся слова высокопоставленного чиновника НАТО Пьера Вандье

Издание Blloomberg, приводя слова верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, пишет, что североатлантический альянс расширяет свои возможности спутниковой разведки для наблюдения и сканирования больших участков, что позволяет отслеживать перемещение российских военных на границах стран-участников военного блока с Россией.

По его словам, новый инструмент позволяет североатлантическому альянсу наблюдать за манёврами, перемещением войск и военными операциями. Bloomberg акцентирует внимание на том, что такие возможности будут актуальны в случае установления режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Вандье также выразил обеспокоенность от лица НАТО относительно безопасности восточного фланга североатлантического альянса, добавив, что теперь руководство военного блока может сказать граничащим с Россией членам: «Мы наблюдаем».

Bloomberg подчёркивают, что всё вышеописанное является частью инициативы Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD), целью которой является очень частое сканирование различных участков планеты на протяжение всего года. При этом искусственный интеллект указывает на изменения. В качестве поставщика спутниковых снимков выбрана американская компания Planet Labs.