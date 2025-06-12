Белый дом представит каждому партнёру односторонний проект документа, который можно как принять, так и отвергнуть

В апреле Дональд Трамп установил пошлины на импорт товаров из стран, экспортирующих свою продукцию в Соединённые Штаты Америки. Позже американский президент объявил о «тарифной паузе», снизив пошлины до 10% на 90 дней. В рамках этого срока торговые партнёры Вашингтона должны были достигнуть с американским правительством нового торгового соглашения, но переговоры с большинством стран так и не начались. В Белом доме исключали возможность продления «тарифной паузы».

Дональд Трамп, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что через полторы - две недели планирует в одностороннем порядке утвердить новые тарифы для торговых партнёров. Заявление было сделано в преддверии завершения тарифной паузы (9 июля).

По его словам, американские власти самостоятельно сформулируют своё торговое соглашение для каждого торгового партнёра. Трамп объясняет, что каждая страна будет сама решать, соглашаться на сделку или нет. В случае отказа от сделки, очевидно, тарифы на импорт в Соединённые Штаты Америки будут больше.

Учитывая, что за два месяца Вашингтон достиг только соглашения с Великобританией и установил торговое перемирие с Китаем, практически все торговые партнёры Соединённых Штатах Америки получат письмо с односторонним документом, который можно как принять, так и отвергнуть. Льготного периода для продолжения переговоров, по всей видимости, больше не будет.