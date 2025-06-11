Предполагается, что произойти это может уже в конце текущего месяца

В течение последних лет Польша продолжает активное перевооружение, в том числе путём приобретения оружия иностранного производства. При выборе бронетехники Варшава решила положиться на Южную Корею, где начали производить первые в танки четвёртого поколения K2 «Чёрная пантера». Страна уже получала южнокорейские танки и планирует дополнительные закупки.

Издание Yonhap, ссылаясь на собственные источники в южнокорейском правительстве, пишет, что уже в конце этого месяца Сеул может договориться с Варшавой о поставке 180 танков K2, общая стоимость которых составит шесть миллиардов долларов. Отмечается, что для южнокорейского военно-промышленного комплекса данный заказ станет самым крупным по стоимости сделки.

Предполагается, что 117 танков будут произведены на южнокорейских заводах Hyundai Rotem, а остальные - польским государственным предприятием Polska Grupa Zbrojeniowa. Таким образом, польские власти получат право на локализацию производства, учитывая стоимость сделки.

Источник Yonhap утверждает, что церемония подписания соглашения о продаже танков состоится в Польше уже в конце этого месяца.

На текущий момент у Польши имеется 119 танков K2. В случае, если страна получит ещё 180 танков, польская армия станет самым крупнейшим эксплуатантом южнокорейских танков четвёртого поколения.