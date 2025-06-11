Общая стоимость сделки превышает 600 миллионов долларов

Правительство Германии закупит норвежские ракеты Joint Strike Missile класса «воздух-земля», которыми оснастит свои истребители пятого поколения F-35. Об этом пишет портал The Defense Post, сообщая об одобренной парламентом страны соглашения.

Общая стоимость сделки, исполнять которую будет норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, составляет 6,5 миллиардов норвежских крон или около 640 миллионов долларов. Предполагается, что после приобретения ракет ими оснастят весь имеющийся у Германии авиапарк F-35 из 35 самолётов.

При весе около 400 килограммов ракета можно преодолевать расстояние до 350 километров, поражая как наземные, так и морские цели. Для большей устойчивости к противовоздушной обороне возможен запуск на малых высотах, при котором дальность поражения снижается вдвое.

The Defense Post напоминают, что это не первый опыт работы Германии с компанией Kongsberg Defence & Aerospace. В 2024 году немецкое правительство подключилось к программе компании по разработке сверхзвуковой ракеты морского базирования Tyrfing, инвестировав более 600 миллионов долларов.