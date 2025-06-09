Кабинет президента предпочитает пользоваться мобильными телефонами и чатами в мессенджерах, а не защищённой связью, избегая стандартных мер кибербезопасности.

Дональд Трамп, как и вся его администрация, уязвимы к телефонному мошенничеству из-за использования личных мобильных телефонов и чатов в мессенджерах. Об этом сообщает издание Axios.

В материале издания ссылаются на информацию The Atlantic (обнародовали первую утечку в Белом доме с участием Майка Уолтца), в которой говорится, что американский президент не отказывается от мобильного телефона и отвечает на звонки даже в том случае, если не знает, кто ему звонит. Таким образом, американский президент может стать жертвой телефонных мошенников. В Соединённых Штатах Америки уже был инцидент, когда мошенники подделали номер телефона главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, чтобы созвониться с американскими сенаторами и губернаторами.

Axios акцентируют внимание на том, что прослушка глав государств - не редкость, но для шпионов и мошенников ситуация ещё проще, когда президент пользуется личным телефоном и избегает стандартных мер кибербезопасности.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, комментируя данную информацию, подчеркнул, что Дональд Трамп является «самым прозрачным и доступным» президентом в истории страны. При этом он отказался обсуждать меры безопасности в отношении президента. Чунг также упомянул экс-президента Джо Байдена, который «был спрятан и защищён своими кураторами», поскольку часто попадал в неловкие ситуации.

Стоит напомнить, что представители администрации Дональда Трампа также успели оказаться в ситуациях с утечкой информации.