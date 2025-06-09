Такой сценарий возможен в том случае, если Тегерану не понравится содержание резолюции, которую могут принять в международной организации.

После очередной инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране, генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси проинформировал, что Тегеран наращивает количество обогащённого до 60% урана. Он подчёркивал, что текущие запасы могут быть в сжатые сроки обогащены до 90% и использованы для создания ядерного оружия. Предполагалось, что МАГАТЭ может издать резолюцию, в которой обвинит Иран в нарушении взятых на себя обязательств в рамках ядерной программы.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что Тегеран может сократить сотрудничество с МАГАТЭ, если в международной организации решат принять «антииранскую резолюцию». Иранские власти уверены в том, что действия МАГАТЭ продиктованы политикой, а также являются частью давления со стороны Запада.

Бехруз Камалванди отметил, что в Тегеране уже направили МАГАТЭ перечень мер, которые могут принять в случае недружественных действий по отношению к Ирану. Иранские власти могут прибегнуть как к техническим мерам, так и пересмотреть уровень сотрудничества.