Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что Братислава будет блокировать любые санкции Европейского союза против России, если они представляют угрозу для национальных интересов его страны. Таким образом словацкий премьер отреагировал на недавно принятую в словацком парламенте резолюцию, призывающую правительству воздержаться от поддержки ограничений на торговлю с Россией.

Глава словацкого правительства считает резолюцию политическим инструментам с сильным посланием, но желает сохранить конструктивную позицию в Европейском союзе. Фицо подчеркнул, что заинтересован в конструктивном диалоге, но не за счёт интересов Словакии.

Роберт Фицо заключил, что заблокирует санкции, ограничивающие импорт российского ядерного топлива для расположенных а Словакии атомных электростанций.

Словакия не пыталась заблокировать ни один из принятых санкционных пакетов Европейского союза, включая 17-й пакет, направленный против российского теневого флота. Несмотря на это, Брюсселю теперь приходится учитывать и позицию Братиславы, когда они разрабатывают новый документ, предусматривающий усиление санкций в отношении России.