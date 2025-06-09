Владимир Зеленский, комментируя в своём вечернем видеообращении массированные обстрелы, заявил, что Украина работает над тем, чтобы увеличить количество доступных систем противовоздушной обороны.

По его словам, в Киеве до сих пор ждут от Вашингтона позитивных сигналов относительно предложения украинских властей приобрести системы противовоздушной обороны, которые улучшат ситуацию в небе. Он подчеркнул, что необходимы конкретные сигналы, а не просто слова. Как известно, ранее украинские власти предлагали приобрести у Соединённых Штатов Америки более десяти батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot за десятки миллиардов долларов.

Зеленский также поблагодарил Европу за поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Он призвал европейские страны достигнуть решения о совместном производстве средств противовоздушной обороны на украинских территориях. Он считает, что в этом вопросе только время отделяет от результат, но главное - чтобы это время сокращалось.

Помимо прочего, Владимир Зеленский призвал международное сообщество к усилению давления на Россию, призвав не ослаблять никакие из уже существующих или готовящихся форматов.