Импортирующие российские энергоносители страны встанут перед выбором: отказаться от дешёвых ресурсов или уйти с американского рынка.

Издание Politico, оценивая ситуацию с предлагаемыми в Сенате новыми санкциями против России, пишет, что рестрикции существенно ударят по торговым партнёрам Соединённых Штатов Америки, вынудив их покинуть американский рынок.

Дело в том, что крупные торговые партнёры Вашингтона (особенно - Китай и Индия) встанут перед выбором: или отказаться от российских энергоносителей, потеряв десятки миллиардов долларов, или уйти с американского рынка, потеряв сотни миллиардов долларов. Связано это с тем, что санкции Сената предусматривают установление 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран.

В материале издания предполагают что ситуация приведёт к резкой остановке торговли между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Некоторые страны всё же пойдут на уступки, остановив импорт российских энергоносителей, а некоторые - ответят принципиально. Впрочем, Соединённым Штатам Америки также придётся отказаться от импорта российского урана, нарастив поставки из Канады.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Дональд Трамп просит Сенат внести корректировки в законопроект, которые смягчат его. Позже американский президент подтвердил, что окончательное решение по санкциям он должен принимать лично.