Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Politico: Новые санкции США против РФ могут навредить торговым партнёрам Вашингтона
Импортирующие российские энергоносители страны встанут перед выбором: отказаться от дешёвых ресурсов или уйти с американского рынка.

Издание Politico, оценивая ситуацию с предлагаемыми в Сенате новыми санкциями против России, пишет, что рестрикции существенно ударят по торговым партнёрам Соединённых Штатов Америки, вынудив их покинуть американский рынок.

Дело в том, что крупные торговые партнёры Вашингтона (особенно - Китай и Индия) встанут перед выбором: или отказаться от российских энергоносителей, потеряв десятки миллиардов долларов, или уйти с американского рынка, потеряв сотни миллиардов долларов. Связано это с тем, что санкции Сената предусматривают установление 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран.

В материале издания предполагают что ситуация приведёт к резкой остановке торговли между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Некоторые страны всё же пойдут на уступки, остановив импорт российских энергоносителей, а некоторые - ответят принципиально. Впрочем, Соединённым Штатам Америки также придётся отказаться от импорта российского урана, нарастив поставки из Канады.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Дональд Трамп просит Сенат внести корректировки в законопроект, которые смягчат его. Позже американский президент подтвердил, что окончательное решение по санкциям он должен принимать лично.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #сша #китай #индия
Источник: politico.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
2
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
2
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
6
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
На онлайн-площадке 8-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 200 продают за 12 млн рублей
1
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+
Ulefone готовит к началу продаж 16 июня Armor 34 Pro со встроенным проектором
+
Минспорт РФ потратит ₽500 млн. на закупку PlayStation 5 и геймерских ПК с Intel Core-i9 и СЖО
1
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
Radeon RX 9070 XT и 9070 подешевели ниже рекомендуемой розничной цены
2
Thermalright представила вентиляторы с двойными шарикоподшипниками
+
Астрономы зафиксировали космические взрывы, мощнее самых ярких сверхновых в десятки раз
+
Radeon RX 9060 XT доехала до РФ – в США за эти же деньги можно купить две Radeon RX 9060 XT 16 Гб
2
США потратят около $400 млн на модернизацию подаренного Катаром Boeing 747
+
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
GTA 6 получит более 700 магазинов и торговых центров, которые главные герои смогут посещать
+
Asus представила корпус Prime AP202 с панорамным изогнутым стеклом и вентиляторы Prime MR120 ARGB
+
В США разрабатывают компактный реактивный двигатель GEK1500 для многоразовых боевых дронов
+

Популярные статьи

Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
19
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
42
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
8
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
5
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
3
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
7

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
01:30
Жоская фантазия у ребят там. )
Команда Mundfish показала первый трейлер Atomic Heart 2
Alex TOPMAN
01:25
Где цифры, автор?! (ибо, без них всё сказанное - звиздёж)
Глава HeadHunter: зарплаты рабочих профессий догоняют IT
Виталий Виталий
00:25
Статью надо было озаглавить "Почему у Дюши Цымбалова руки из ж@&ы растут" часть 2
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Solarex
00:04
Всем ребойлам приготовиться
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
Денис Воробьёв
23:45
В маленьком городе и на Авито выбор меньше и цены выше. Пост ради поста и рекламы.
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
Degeneratus Maximus
23:42
Нет, браузеры не работает, весь дх12 не работает, драйвера не подходят, Стим тоже не работает, с технической стороны win 10 это современная система, а 7 это устаревший хлам который годится только в оч...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Mallory
23:31
Так это все равно не бьется с его рассказами. По его рассказам линукс нужен исключительно для файлопомоек. А тут наоборот, востребованность выше.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Александр Балакирев
23:28
Это точно. Нужно начать с того, что запретить ФАС. Экстремисткая контора.
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
Александр Балакирев
23:25
Я требую выгнать из бизнеса биздельников. DNS и Эльдорадо! Занимаются только повышением цем! Вся техника у них дороже в двое. Требую арестовать и посадить директоров!
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
NuclearMissionJam
23:17
У меня были Orion AstroView 100 мм и Orion Observer 70mm II. Оба в городе было нереально использовать из-за мерцания и потоков воздуха. Иногда ходил в парк с ними, но из-за зевак и гопников перестал. ...
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем