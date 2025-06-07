По данным источников издания, описанные в законопроекте меры слишком жёсткие.

Как известно, в Сенате США подготовили крупный санкционный пакет против России, направленный в первую очередь на ограничение доходов страны от экспорта энергоносителей. Страны-импортёры российской нефти и газа рискуют столкнуться с ультиматумом, при котором им придётся отказаться от экспорта из России и потратить десятки миллиардов долларов на поиск альтернативы, или попасть под 500-процентные американские пошлины, потеряв сотни миллиардов долларов из-за закрытия американского рынка.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп пытается заставить автора санкций Линдси Грэма смягчить готовящиеся санкции против России. Американский президент предлагает внести в документе корректировки, которые не будут обязывать Белый дом предпринять какие-либо меры против Москвы. Вместо этого Трамп хочет, чтобы санкционный пакет выглядел как меморандум, а введение санкций из списка в документе происходило исключительно на его усмотрение.

Сенатор Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта, подтвердил частные обсуждения их санкционного законопроекта с Белым домом. Однако он отказался подтверждать или опровергать информацию The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal подчёркивают, что Белый дом всегда пытался внести изменения в громкие законопроекты Конгресса, чтобы добиться больших полномочий и пространства в выборе действий, а не исполнять все пункты документа по списку. В то же время источники издания считают, что такая уступка сделает санкции «беззубыми», ведь Дональд Трамп и так мог бы их ввести без Конгресса, но не сделал этого.