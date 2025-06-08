По данным издания, связано это с перепалкой межу Трампом и Маском

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) и Пентагоне ищут замену американской компании SpaceX, которая с 2020 года доставляет астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на своих многоразовых кораблях Crew Dragon. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в Вашингтоне вышли на связь с конкурентами SpaceX, учитывая продолжающийся конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Американское правительство призывает компании как можно скорее разработать аналог Crew Dragon, чтобы NASA не зависели от компании SpaceX и имели достойную замену.

С таким посылом Вашингтон обратился к представителям как минимум трёх аэрокосмических компаний - Blue Origin, Rocket Lab и Stoke Space. Источники издания также указывают на обеспокоенность NASA из-за того, что конкуренты SpaceX попросту не успевают за компанией и не оставляют американскому правительству никакого другого варианта, кроме как сотрудничать с Маском.

Ранее Илон Маск анонсировал вывод из эксплуатации Crew Dragon для NASA, но позже отказался это делать. Как уже писало издание Axios, в случае отказа от ракет SpaceX единственной реальной альтернативой для доставки астронавтов будут российские «Союз».