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Nacvark
Axios: США будут вынуждены использовать для полётов на МКС корабли «Союз» в случае ухода SpaceX
NASA зависит от кораблей Crew Dragon, которые разработала компания Илона Маска.

Не так давно основатель SpaceX Илон Маск анонсировал вывод из эксплуатации многоразовых космических кораблей Crew Dragon, используемых Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для отправки экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). Позже бизнесмен согласился с тем, что погорячился и отказался идти на такой шаг.

Издание Axios, анализируя ситуацию, пишет, что недавний конфликт Дональда Трампа и Илона Маска показал, насколько NASA зависит от SpaceX в вопросе экспедиций на МКС. Отмечается, что только Crew Dragon и российский «Союз» могут использоваться для доставки экипажа на МКС.

В случае, если бы Маск исполнил своё обещание, есть вероятность того, что NASA пришлось бы пересесть на российские корабли «Союз», которые, в отличие от Crew Dragon, не являются многоразовыми. Не стоит исключать, что Белый дом мог бы прибегнуть к принуждающим мерам в отношении SpaceX, ведь компания своими односторонними действиями навредила бы космической программе Вашингтона.

Axios напоминают, что сотрудничество в космосе между Соединёнными Штатами Америки и Россией продолжается: на каждом запущенном «Союзе» находится один американский астронавт, а на каждом Crew Dragon один российский космонавт.

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#россия #сша #spacex #crew dragon #nas #союз
Источник: axios.com
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