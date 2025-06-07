Не так давно основатель SpaceX Илон Маск анонсировал вывод из эксплуатации многоразовых космических кораблей Crew Dragon, используемых Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для отправки экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). Позже бизнесмен согласился с тем, что погорячился и отказался идти на такой шаг.
Издание Axios, анализируя ситуацию, пишет, что недавний конфликт Дональда Трампа и Илона Маска показал, насколько NASA зависит от SpaceX в вопросе экспедиций на МКС. Отмечается, что только Crew Dragon и российский «Союз» могут использоваться для доставки экипажа на МКС.
В случае, если бы Маск исполнил своё обещание, есть вероятность того, что NASA пришлось бы пересесть на российские корабли «Союз», которые, в отличие от Crew Dragon, не являются многоразовыми. Не стоит исключать, что Белый дом мог бы прибегнуть к принуждающим мерам в отношении SpaceX, ведь компания своими односторонними действиями навредила бы космической программе Вашингтона.
Axios напоминают, что сотрудничество в космосе между Соединёнными Штатами Америки и Россией продолжается: на каждом запущенном «Союзе» находится один американский астронавт, а на каждом Crew Dragon один российский космонавт.