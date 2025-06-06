Об этом заявил основатель компании Илон Маск.

Вчера между американским президентом Дональдом и бывшим членом его команды Илоном Маском возникла напряжённая ситуация, которая набирала обороты в социальных сетях. Бизнесмен критиковал американского президента за принимаемые им решения во вред Соединённым Штатам Америки, в связи с чем Трамп перешёл в «информационное наступление».

Американский президент заявил, что для сокращения расходов Вашингтона необходимо отменить многомиллиардные контракты с SpaceX. Он подчеркнул, что удивлён, почему экс-президент Джо Байден не сделал этого раньше.

Илон Маск, комментируя данную информацию, анонсировал выведение из эксплуатации космических кораблей Dragon, используемых Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) с целью доставки грузов или космонавтов.

Стоит отметить, что сейчас все миссии на МКС осуществляются либо на американских Crew Dragon, либо на российских «Союзах». SpaceX получает федеральное финансирование за каждую экспедицию NASA на МКС.