Европа пытается укрепить оборонные связи со странами G7 на фоне отдаления США

После того, как Соединённые Штаты Америки продемонстрировали свою незаинтересованность в защите Европы, в Европейском союзе (ЕС) запланировали крупномасштабную программу перевооружения, на которую уже выделили 150 миллиардов долларов. Сейчас в Европе пытаются укрепить отношения со странами G7, учитывая отдаление Вашингтона. Об этом сообщает издание Bloomberg

Великобритания, не входящая в ЕС, уже получила право принять участие в программе перевооружения. Её компании смогут принимать оборонные заказы от европейских правительств. Однако в Брюсселе стремятся к оборонному и военному партнёрству с Канадой и Японией, также являющимися частью G7.

По данным издания, уже в этом месяце ЕС хочет достичь соглашения с Канадой которое позволит канадским компаниям получать контракты от перевооружающихся стран Европы. В июле Брюссель проведёт саммит уже с Японией, чтобы попытаться укрепить соглашение в сфере безопасности. При этом Bloomberg подчёркивают что запланированный к подписанию с Канадой пакт о безопасности предоставит лишь частичный доступ к контрактам, поэтому понадобится ещё одно двустороннее соглашение.

На саммите с Японией будет уделено внимание укреплению оборонного проекта, подписанного в прошлом, путём более тесного военно-морского сотрудничества и других мер.