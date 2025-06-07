Речь идёт о более сложных операциях, планирование которых занимает годы.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в украинской разведке, пишет, что Украина продолжает работу над длительными в планировании операциями, соответствующими стратегии «Грязной войны» (Guerra Sucia). Речь идёт о диверсиях, подобных атаке Вооружённых сил Украины на российские аэродромы, где базировалась стратегическая авиация.

Под «Грязной войны» имеют в виду реализуемые на уровне государства диверсионные операции против кого-либо.

В материале издания напоминают, что украинские спецслужбы систематически работали над диверсиями в российском тылу. Наиболее известна всем операция «Паутина», которая готовилась 18 месяцев, но были и другие - уточняют The Washington Post. Как известно, российские спецслужбы неоднократно сообщали о задержании лиц, подозреваемых в работе на украинскую разведку.

В то же время источники издания утверждают, что украинские диверсии в российском тылу вызвали напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами Америки и Украиной. Украинские власти не информируют Вашингтон о своих действиях, а в Белом доме опасаются существенной эскалации, которая приведёт к масштабированию конфликта.