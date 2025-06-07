Об этом сообщает Defense One, приводя слова представителей ВВС.

В Соединённых Штатах Америки возобновят работу над программой по созданию гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), чья скорость достигает пяти Махов. Об этом сообщает издание Defense One, приводя слова начальника штаба Военно-воздушных сил Армии США генерала Дэвида Аллвина.

В материале издания напоминают, что программа была запущена ещё в августе 2018 года, но из-за неоднозначных её результатов американская армия отодвинула разработку ARRW на второй план, отдав приоритет инвестициям в новые виды гиперзвукового оружия.

Как утверждает американский генерал, ARRW сейчас является одним из проектов, над которым работают в военно-воздушных силах. В Пентагоне работают и над другими проектами по созданию гиперзвукового оружия, в частности, разрабатывают крылатую ракету HACM, которая должна достигать скорости до 15 Махов. О подробностях Аллвин пообещал сообщить уже после того, как Белый дом согласует бюджетное финансирование на 2026 год.

Дэвид Аллвин также дал намёк Конгрессу о существовании двух других засекреченных программ по созданию гиперзвукового оружия. Они находятся на стадии испытания.