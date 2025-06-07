Документ доступен к ознакомлению на сайте Белого дома.

Американский президент Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ, призывающий установить доминирование Соединённых Штатов Америки в производстве и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), учитывая их важность в современном мире. Документ уже доступен к ознакомлению на сайте Белого дома.

Новая политика Вашингтона в сфере БПЛА заключается в обеспечении постоянного американского лидерства в разработке, коммерциализации и продажи аппаратов путём укрепления отечественной промышленной базы и содействия правительства всем необходимым шагам в этом направлении.

Из конкретных шагов по достижению этой цели Трамп поручил руководителю Федерального авиационного управления (FAA) расширить возможности по интеграции БПЛА, а также ускорить разработку соответствующих технологий, включая функции вертикального взлёта (посадки) и автономность. От себя американское правительство взяло обязательства помогать FAA.

Таким образом, Дональд Трамп издал первый указ на уровне главы государства, который ставит Соединённым Штатам Америки цель по доминированию в производстве и экспорте БПЛА.