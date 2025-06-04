Кабинет министров продолжит исполнять обязанности с небольшими кадровыми изменениями до формирования нового правительства

В июле 2024 года в Нидерландах по итогам парламентских выборов сформировалась коалиция из «Партии свободы» (PVV), «Народной партии за свободу и демократию» (VVD), «Нового общественного договора» (NSC) и небольшого «Фермерско-гражданского движения» (BBB). Премьер-министром был избран беспартийный кандидат Дик Схоф.

Однако меньше чем через год правительство Нидерландов распалось из-за раскола в хрупкой коалиции. По итогам двухчасового заседания все министры PVV подали в отставку, отказавшись от сотрудничества с NSC в будущем. Основной причиной распада коалиции является миграционная политика, в ужесточении которой PVV не поддержали союзные силы, хотя такое обещание было дано.

Таким образом, правительство Нидерландов распалось и продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового. В скором времени в стране назначат новые парламентские выборы.

Дик Скоф, формально подавший королю Виллему-Александру прошение об отставке, продолжит занимать должность премьер-министра до избрания нового правительства. Политик не разделяет решение PVV о выходе из коалиции, поскольку страна столкнулась с внутренними проблемами, международными вызовами и торговым противостоянием с Соединёнными Штатами Америки. Министерские должности будут распределены между членами VVD, NSC и BBB.