Всё это на фоне падения интереса США к Европе.

Великобритания планирует взять на себя большую роль в ядерном сдерживании НАТО в Европе, учитывая сомнения относительно приверженности Соединённых Штатов Америки к обеспечению европейской безопасности. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале издания сообщают, что британское правительство изучает новые возможности по запуску ядерного оружия. Речь идёт о новой авиационной технике (F-35A), а также американских баллистических ракетах Trident с ядерной боеголовкой, которыми могут быть оснащены запланированные к строительству двенадцать подводных лодок стоимостью 20 миллиардов долларов.

Отмечается, что всё вышеперечисленное отражено в новом правительственном обзоре по вопросам обороны, который направлен на подготовку британской армии к полноценным боевым действиям.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк в комментарии Bloomberg объясняет, что такая тенденция связана с падением интереса Соединённых Штатов Америки к европейскому региону.

Как известно, во Франции также готовы взять на себя большие обязательства в ядерном сдерживании НАТО в Европе. Об этом уже говорил французский президент Эмманюэль Макрон, чьим «ядерным зонтиком» заинтересовались в Польше и странах Балтии.