Об этом заявил заместитель главы предприятия Евгений Чаркин

Заместитель главы государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявил, что предприятие планирует полностью отказаться от иностранного программного обеспечения к 2030 году, перейдя на отечественное.

К 2027 году поставлена цель перевести все бизнес-критичные системы на российское программное обеспечение. По его словам, темпы импортозамещения находятся на высоком уровне, но это не приводит к каким-либо сбоям и другим трудностям, хотя речь идёт о достаточно быстром переходе.

Евгений Чаркин поблагодарил российские компании за то, что они не бросили РЖД, вне зависимости от бюджетной ситуации и других обстоятельств. Он утверждает, что все компании, сотрудничавшие с РЖД, продолжили сотрудничество.

На федеральном уровне президентским указом была поставлена цель по переходу 80% предприятий стратегических отраслей на отечественное программное обеспечение до 2030 года. Предприятия государственного сектора должны сократить долю иностранного программного обеспечения до 5%.