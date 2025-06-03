Заместитель главы государственной компании «Российские железные дороги» (РЖД) Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявил, что предприятие планирует полностью отказаться от иностранного программного обеспечения к 2030 году, перейдя на отечественное.
К 2027 году поставлена цель перевести все бизнес-критичные системы на российское программное обеспечение. По его словам, темпы импортозамещения находятся на высоком уровне, но это не приводит к каким-либо сбоям и другим трудностям, хотя речь идёт о достаточно быстром переходе.
Евгений Чаркин поблагодарил российские компании за то, что они не бросили РЖД, вне зависимости от бюджетной ситуации и других обстоятельств. Он утверждает, что все компании, сотрудничавшие с РЖД, продолжили сотрудничество.
На федеральном уровне президентским указом была поставлена цель по переходу 80% предприятий стратегических отраслей на отечественное программное обеспечение до 2030 года. Предприятия государственного сектора должны сократить долю иностранного программного обеспечения до 5%.