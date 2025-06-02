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Nacvark
Стармер подтвердил планы по крупнейшему перевооружению Великобритании за последние десятилетия
Британский премьер утверждает, что Лондон сталкивается с угрозой со стороны России, Ирана и КНДР, из-за чего должен быть готов к конфликту.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание The Sun, прокомментировал последнюю информацию о запланированном перевооружении страны и модернизации британского военно-промышленного комплекса. Он подтвердил, что Лондон намерен подготовиться к потенциальному конфликту, поскольку присутствует угроза со стороны России, Ирана и КНДР.

По его мнению, лучшим способом для предотвращения военного конфликта является подготовка к нему. По этой причине британский премьер видит необходимость в «фундаментальном сдвиге» военной силы Великобритании, а также призывает общество объединить условия для этого: «Это означает, что бизнес, общество, технические эксперты и другие будут работать вместе».

Кир Стармер также подтвердил недавнюю информацию The Telegraph об инвестициях Великобритании в свой военно-промышленный комплекс двух миллиардов долларов. Речь идёт о строительстве новых заводов по производству боеприпасов и приобретении дальнобойного вооружения. Стармер утверждает, что крупнейшая за последние десятилетия программа перевооружения страны позволит выйти на уровень постоянного производства оружия.

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#великобритания
Источник: thesun.co.uk
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