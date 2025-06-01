Помимо этого, британская армия закупит около 7 тысяч единиц дальнобойного вооружения.

На этой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о дополнительном финансировании в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около двух миллиардов долларов) для строительства новых заводов по производству артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает издание The Telegraph

Предполагается, что за эти средства по всей стране построят более шести военных заводов, которые будут готовы нарастить производство боеприпасов в случае военного конфликта. Помимо этого, британский министр должен объявить о приобретении семи тысяч единиц дальнобойного вооружения, учитывая отсутствие у страны эффективных средств поражения.

В материале издания приводятся слова Джона Хили, который объясняет, что вооружённые силы сильны настолько, насколько сильна военная промышленность. По его словам, об этом свидетельствует полученный опыт в ходе российско-украинского конфликта. Исходя из этого, британские власти намерены укрепить оборонно-промышленный комплекс.

The Telegraph напоминают, что Великобритания существенно истощила запасы своих средств противовоздушной обороны, боеприпасов и бронетехники, поставив их Украине. Ещё в прошлом году британское правительство пришло к выводу, что Лондон может быть разгромлен всего за шесть месяцев, если страна будет вовлечена в крупный военный военный.