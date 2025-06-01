Очередной накал в торговых отношениях США и ЕС произошёл на фоне переговоров по торговому соглашению.

Вчера Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на импорт стали и алюминия в Соединённые Штаты Америки с 25% до 50%. Особенно это затрагивает европейские компании, которые экспортируют продукцию данной категории в штаты.

В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что готовы предпринять ответные меры из-за анонсированного Трампом повышения тарифов на импорт стали. В Брюсселе выразили сожаление из-за решения американского президента, поскольку это создаёт ещё большую неопределённость в мировой экономике и увеличивает издержки для потребителей и компаний по обе стороны Атлантического океана.

Помимо этого, в ЕК считают, что повышение пошлин подрывает усилия по достижению торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки. Ведомство напоминает, что Брюссель отказался от ответных мер ещё 14 апреля, чтобы создать благоприятный переговорный фон.

Как известно, недавно американский президент Дональд Трамп окончательно решил с 1 июня 2025 года установить 50-процентные пошлины на импорт товаров из Европейского союза. Однако председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен удалось отговорить американского президента от такого решения, вселив надежду в возможности достичь консенсуса путём дипломатии.