Новые тарифы вступят в силу уже в среду.

Дональд Трамп во время своего визита на завод сталелитейной компании US Steеl недалеко от Питтсбурга (штат Пенсильвания) объявил, что тарифы на импортируемые в Соединённые Штаты Америки сталь и алюминий будут повышены до 50%, то есть речь идёт о двукратно повышении тарифов.

По его словам, изначально он рассматривал установление тарифа на уровне 40%, но руководители из сталелитейной отрасли порекомендовали ввести именно 50-процентный тариф. Он считает, что такое решение обеспечит ряд хороших новостей для сталелитейных компаний и американского производства в целом. Новые тарифы вступят в силу уже в среду.

Помимо этого, Дональд Трамп рассказал о судьбе US Steel, которую планировала выкупить японская сталелитейная компания Nippon Steel из-за долговых обязательств американского предприятия. Несмотря на двухпартийное противодействие сделке о продаже американской компании, Трамп одобрил её частичное объединение с японской Nippon. При этом американский президент уверяет в том, что сделка предусматривает не продажу, а взаимовыгодное партнёрство с обещанными японскими инвестициями, которое к тому же сохранит право US Steel считаться американской компанией.