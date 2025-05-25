Помимо этого, европейское сообщество согласовывает 18-й пакет санкций.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, рассказало о попытках Европейского союза продвинуть в «Большой семёрке» (G7) предложение о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Европейские чиновники уже подтверждали намерения Брюсселя добиться снижения предельной цены на российскую нефть, но официально не обозначался уровень, до которого планируют снижать потолок стоимости.

Однако, по данным издания, на прошедшей в Канаде встрече министров финансов из стран G7 не удалось достичь соглашения по этому поводу. Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, писало, что американские власти оспаривают необходимость снижения потолка цен на российскую нефть ввиду общего падения её стоимости.

Помимо этого, в Европейской комиссии обсуждают 18-й пакет европейских санкций против России. Европейский исполнительный орган предлагает отключить от международной системы SWIFT более двадцати банков и ввести другие торговые ограничения на общую сумму около 2,5 миллиардов евро. Обсуждается возможность введения санкций против газопроводов «Северный поток» (обе ветки не функционируют, вторая даже не была введена в эксплуатацию) на фоне возобновившихся обсуждений относительно возможного возобновления транзита российского газа через Балтийское море.