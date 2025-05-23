Американские власти считают, что это лишено смысла, поскольку падение цен на нефть итак сказывается на российских доходах.

На прошедшей в Канаде встрече министров финансов стран «Большой семёрки» (G7) представители Соединённых Штатов Америки не поддержали снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, инициатива была внесена странами Европейского союза, но американские власти не видят смысла в снижении порога. В Вашингтоне считают, что падение стоимости нефти итак наносит ущерб доходам России.

Несмотря на это, представители Соединённых Штатов Америки не ответили решительным отказом и готовы продолжать обсуждать данное предложение.

Ранее европейский комиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис уже говорил о том, что Европейский союз может предложить G7 снизить потолок цен на российскую нефть, установленный ещё в 2022 году. Отмечалось, что на фоне общего падения стоимости нефти порог в 60 долларов утрачивает эффективность, ведь по такой цене торгуется более дорогая норвежская марка Brent. Порог в 60 долларов за баррель вводился в тот период, когда цена Brent составляла около 90 долларов, а сейчас - всего 64 доллара.