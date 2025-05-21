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Nacvark
МИД Украины призвал ЕС вводить санкции против России по новому механизму, разработанному в США
В Киеве предлагают ЕС взять за основу законопроект Грэма, который предусматривает достаточно сильные ограничения в банковском и энергетическом секторах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в разговоре с украинскими журналистами рассказал о том, что Киев призвал Европейский союз в будущем отражать в своих санкционных пакетах против России элементы наподобие разработанных в Соединённых Штатах Америки. Речь идёт о законопроекте Линдси Грэма, который предлагает установить 500-процентные пошлины на торговлю со странами, импортирующими российскую продукцию.

Украинский министр подчеркнул, что предложенные Грэмом меры являются достаточно сильными в плане оказания давления. По его словам, в первую очередь давление должно оказываться на российские банковские и энергетические сектора. Помимо этого, должен быть механизм вторичных санкций против тех, кто поддерживает Россию.

Андрей Сибига считает, что Европа проявляет поддержку и единодушие, когда разделяет точку зрения Киева о необходимости введения немедленных и болезненных санкций против России.

Стоит напомнить, что американский президент Дональд Трамп ранее говорил о нежелании вводить санкции против России, поскольку существует шанс для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а американские рестрикции могут усложнить ситуацию. В случае же, если Вашингтон всё же решит прибегнуть к санкционному давлению, Вашингтон возьмёт за основу законопроект Линдси Грэма, имеющий двухпартийную поддержку в Сенате.

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#украина #сша #евросоюз
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