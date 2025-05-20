Однако американский президент не исключает, что ужесточение санкций возможно.

Дональд Трамп после многочасовых контактов с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами ответил на интересующие журналистов вопросы касательно российско-украинского конфликта. Американский президент объяснил, что не ужесточает санкций против России, поскольку есть шанс прийти к мирному решению российско-украинского конфликта.

Политик подчёркивает, что если начать вводить санкции - можно сделать только хуже, то есть лишиться возможности для установления мира. При этом американский президент не исключает, что может наступить время, когда ужесточение санкций всё же произойдёт.

Трамп также отметил, что верит в желание Путина установить мир, поскольку он видит незаинтересованность российского президента в продолжении конфликта. На вопрос о том, верит ли он российскому президенту в целом, политик ответил коротко: «Да».

Относительно Украины, Дональд Трамп назвал Зеленского не самым простым в общении человеком. Американский президент через 2 - 4 недели планирует сделать вывод о том, делает ли Киев достаточно для урегулирования конфликта. Трамп в очередной раз напомнил, что российско-украинский конфликт не его проблема, а Соединённые Штаты Америки не должны были в нём участвовать, ведь это в первую очередь зона интересов Европы. Возможность введения американских войск на украинские территории он по-прежнему исключает.