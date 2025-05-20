К такому выводу издание пришло после разговор Трампа и Путина.

Издание The Times по итогам телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным считает маловероятным введение Соединёнными Штатами Америки новых санкций против России. Тон американского президента оказался вновь смягчающим, несмотря на недавние заявления представителей его администраций относительно возможных санкций.

В материале издания акцентируют внимание на том, что Трамп вместо предупреждения о «сокрушительных санкциях» поприветствовал стремления России к миру, напомнив о возможностях для страны вновь вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, если российско-украинский конфликт завершится.

Отмечается и нежелание Дональда Трампа выступать активным посредником в переговорах. Вашингтон уже привлёк Турцию к модерированию прямых переговоров России и Украины, а теперь упомянул намерения Ватикана выступить посредником, как это предлагал ранее Папа Римский Лев XIV.

Авторы The Times считают, что после этого звонка, введение Вашингтоном новых санкций против России кажется менее вероятным, чем когда-либо. Ещё недавно государственный секретарь Марко Рубио говорил о том, что Белый дом не может контролировать Конгресс в вопросе введения новых санкций, а оттягивание этого момента связано с просьбами администрации Дональда Трампа.