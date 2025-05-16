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Nacvark
В ЕС признали нехватку ресурсов для запуска миссии по перехвату танкеров с российской нефтью
Председатель Военного комитета ЕС видит необходимость заранее готовиться к миссии, но подчёркивает, что пока такой политической задачи нет.

Председатель Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер на встрече начальников генеральных штабов стран-участников заявил, что сообщество не имеет достаточных ресурсов (кораблей и самолётов) для запуска миссии по перехвату танкеров с российской нефтью.

По его словам, на текущий момент такую политическую задачу никто не ставил, но если она всё-таки появится, необходимо обеспечить все необходимые для её реализации задачи. Чиновник подчеркнул, что если учесть опыт трёх морских миссий Европейского союза в Средиземном море и Индийском океане - в Европе не готовы к перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть.

По этой причине Бригер видит необходимость в том, чтобы заранее резервировать для миссии корабли и самолёты, находящиеся на вооружении стран-участников. Масштаб необходимых ресурсов зависит от масштаба самой миссии, но, по его оценкам, хватит от пяти до десяти кораблей.

Несколько дней назад в Балтийском море произошла неудачная попытка перехвата танкера с участием Военно-морских сил Эстонии, которые пытались заставить судно Jaguar (Габон) выйти из международных вод и проследовать в подконтрольную государству акваторию для задержания. В конечном итоге экипаж корабля проигнорировал предупреждение Таллина о готовности осуществить таран, успешно достигнув порта в Приморске.

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#россия #евросоюз
Источник: newsroom.consilium.europa.eu
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