Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Себастьян Горка.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Себастьян Горка в интервью Politico подтвердил приверженность Соединённых Штатов Америки урегулированию российско-украинского конфликта.

Затрагивая вопрос территорий, американский чиновник подчеркнул, что Дональд Трамп живёт в реальном мире и признаёт реальность, в частности, по ситуации «на земле», то есть в зоне боевых действий. Он добавил, что американские чиновники не утописты и не верят в утопию, а их главный приоритет - остановить кровопролитие.

Себастьян Горка не исключает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина произойдёт уже в ближайшее время. Тем не менее, он объясняет, что встреча будет тогда, когда наступит подходящее время.

Американские официальные лица, в том числе сам Дональд Трамп, неоднократно говорили о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать компромиссы и не оставит ни Киев, ни Москву довольными. При этом в Вашингтоне признают громоздкость российских требований, настаивая на прекращении огня вдоль текущий линии боевого соприкосновения.