Подводные дроны, работающие на базе ИИ, будут служить в морском пространстве подобно спутникам.

Военно-морские силы Великобритании хотят использовать сотни подводных беспилотных аппаратов SG-1 Fathom, работающих на базе искусственного интеллекта, чтобы заняться слежкой за российским подводным флотом. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что модель искусственного интеллекта будет обучена на акустических признаках различных субмарин и морских обитателей. Её интегрируют в подводные дроны, оснащённые гидролокаторами, которые изначально разрабатывались для наблюдения за китами и других морскими обитателями. Однако компания Helsing предлагает провести работу над тем, чтобы использовать подводные дроны в военных целях.

The Times объясняют, что SG-1 Fathom будут рассредоточены в морском пространстве подобно спутникам, собирающим разведывательные данные. Они будут находиться в воде до трёх месяцев, поднимаясь на поверхность для передачи информации.

Сотрудник Helsing Нил Картрайт в комментарии The Times подчёркивает, что один такой дрон много пользы не принесёт, но их дешевизна позволяет масштабировать проект, чтобы одновременно задействовать сотни подводных беспилотников. Компания планирует использовать платформу Lura, которая, как утверждается, в десятки раз быстрее может распознавать тихие шумы и обучаться, чем оператор дрона.