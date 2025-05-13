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Nacvark
The Guardian: Предложение Путина о переговорах в Стамбуле помешало плану Европы по усилению санкций
Европейские страны планировали усилить давление на Россию под предлогом отказа Москвы от 30-дневного прекращения огня.

Несколько дней назад европейские лидеры прибыли в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским и выдвинули России предложение о введении 30-дневного прекращения огня уже с 12 мая. В случае отказа европейские страны готовились ввести санкции, планируя заручиться поддержкой Соединённых Штатов Америки, по чьей инициативе перемирие как раз таки предлагалось.

Однако, как пишет издание The Guardian, предложение российского президента Владимира Путина возобновить прямые переговоры в Стамбуле нарушило план Европы. В Киеве были вынуждены принять предложение прямых переговоров, чтобы не расстроить Дональда Трампа, который увидел в мирной конференции шанс на урегулирование российско-украинского конфликта. Американский президент в своём призыве упоминал о готовности совместно с Европой усилить санкции против России, но только в том случае, если переговоры в Турции не принесут успеха.

The Guardian также считают, что Путин был вынужден предложить возобновить переговоры в Стамбуле, чтобы ответить на растущее давление со стороны Европы на Соединённые Штаты Америки, избежав усиления американских и европейских санкций.

В случае, если переговоры в Турции будут сорваны, европейские лидеры вновь могут обратиться к Дональду Трампу, призвав его усилить санкции против России. Сам Трамп рассчитывает, что Зеленский и Путин проведут переговоры на уровне глав государств.

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#россия #украина #европа #путин
Источник: theguardian.com
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