Речь об Эдане Александере, взятом в плен 7 октября 2023 года.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social подтвердил возвращение из плена ХАМАС американо-израильского военнослужащего Эдана Александера, который был пленён 7 октября 2023 года. Военнослужащий имеет американское гражданство, но в 2022 году вместо поступления в университет решил вступить в ряды 1-й пехотной бригады ЦАХАЛ «Голани», дислоцировавшейся тогда недалеко от сектора Газа.

Американский президент подчеркнул, что такой шаг со стороны ХАМАС является проявлением «жеста доброй воли» по отношению к Соединённым Штатам Америки и посредническим усилиям Катара и Египта, чтобы положить конец палестино-израильскому конфликту, вернув всех пленных живыми.

Трамп выразил надежду, что решение о возвращении пленного станет одним из тех последних шагов, которые необходимо для завершения палестино-израильского конфликта.

Ранее издание Reuters сообщало о переговорах Соединённых Штатов Америки и ХАМАС. На фоне этой информации канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху как раз таки проинформировала о планах палестинского движения освободить одного израильского пленного.