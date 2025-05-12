Официально чиновники не комментируют ход переговоров.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки активизировали переговоры с ХАМАС по поводу прекращения огня в секторе Газа и доставке американской гуманитарной помощи. Как известно, Дональд Трамп обещал поставить в анклав продовольствие, но по новому механизму.

В материале издания приводятся слова представителя Государственного департамента, который подчеркнул, что не может комментировать переговоры между американскими и палестинскими дипломатами. Тем не менее, он указывает на усилия Катара и Египта по достижению мирного соглашения между ХАМАС и Израилем.

Американский чиновник напомнил, что ХАМАС несут полную ответственность за продолжающиеся боевые действия, а Дональд Трамп предупреждал палестинское движение, чем для них чревато продолжение огня.

На фоне информации Reuters премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о согласии ХАМАС отпустить одного пленного - американо-израильского военнослужащего Идана Александера. Отмечается, что это будет «жест доброй воли» по отношению к Дональду Трампу, планирующему посетить Ближний Восток.