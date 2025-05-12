Недавний разговор Трампа с европейскими лидерами позволил Европе и Украине заручиться поддержкой Вашингтона.

Соединённые Штаты Америки согласились поддержать инициативу Европы по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, во время визита европейских лидеров в Киев они позвонили Дональду Трампу, проинформировав его о ходе встречи, после чего американский президент поддержал предложение о 30-дневном прекращении огня, согласившись с необходимостью американского контроля за перемирием. Политики также согласовали координирование санкций, если Россия отвергнет данное предложение.

Источники издания считают успехом тот факт, что Европе удалось заручиться поддержкой Соединённых Штатов Америки. При этом один из источников подчёркивает, что действующему американскому президенту свойственно менять своё мнение.

Несмотря на то, что реалии изменились и Россия предлагает вместо 30-дневного прекращения огня провести встречу в Стамбуле, американский президент не отрекается от европейского предложения. В своём недавнем посте в Truth Social он призвал Украину сесть за стол переговоров в Турции, чтобы выяснить, удастся ли заключить сделку с Россией. Политик упомянул, что если заключение сделки окажется невозможным, Соединённые Штаты Америки и Европа предпримут соответствующие меры.