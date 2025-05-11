Американский президент подчеркнул, что переговоры позволят выяснить, есть ли шанс заключить мирную сделку.

Вчера российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле по урегулированию российско-украинского конфликта, начав первый раунд уже 15 мая 2025 года. В Европе и Киеве не дали конкретный ответ на данное предложение, подчеркнув, что первый шаг к миру в Москве сделали, но этого недостаточно, поскольку необходимо прекращение огня.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social отреагировал на предложение Путина, сообщив, что Россия не готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но хочет уже в четверг провести встречу в Турции, чтобы договориться от возможном прекращении кровопролития. Американский президент призвал Киев немедленно согласиться на данное предложение.

Трамп добавил, что такая встреча, по крайней мере, позволит определить, возможно ли заключить сделку с Россией или нет. Если окажется, что нет, то европейские и американские лидеры предпримут соответствующие меры - объясняет он.

Американский президент выразил сомнение по поводу того, что Украина сможет заключить соглашение с Путиным на фоне празднования Дня Победы, который, по его мнению, мог бы и не произойти, если бы Соединённые Штаты Америки не внесли свой вклад в завершение Второй мировой войны. Тем не менее, политик призывает стороны провести встречу в Стамбуле.