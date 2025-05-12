Иранские власти согласились пойти на определённые уступки.

Вчера состоялся новый раунд переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном при посредничестве Омана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал итоги переговоров, сообщив, что они хоть и были сложными, но оказались полезными для понимания позиций друг друга. По его словам, позиции Вашингтона и Тегерана немного сблизились.

Иранский министр подтвердил приверженность Тегерана продолжению переговоров относительно своей ядерной программы, чтобы получить гарантии её применения в мирных целях. Помимо этого, стало известно о согласии Ирана пойти на определённые уступки - скорректировать уровень обогащения урана, чтобы выстроить доверительные отношения с Соединёнными Штатами Америки. При этом иранские власти по-прежнему отстаивают своё право на гражданскую ядерную программу.

Ранее специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф озвучивал американские требования к Тегерану, среди которых: отказ от создания ядерного оружия, прекращение обогащения урана и демонтаж обогатительных центрифуг, а также разбавление уже обогащённых запасов урана с последующим их вывозом из страны.