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Nacvark
NYT: США одобрили поставку Украине ракет для Patriot и HIMARS из Германии
Отмечается, что данное вооружение не может быть поставлено Украине без согласия Вашингтона.

Соединённые Штаты Америки одобрили поставку Украине 125 дальнобойных снарядов для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (не уточняется, идёт речь об ATACMS или других ракетах), а также 100 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных систем Patriot, находящихся на вооружении Германии. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на представителя Конгресса.

В материале издания напоминают, что произведённое в Соединённых Штатах Америки или по американской лицензии за их пределами оружие, не может экспортироваться или подлежать реэкспорту в другие страны без согласия американских властей. Поставки оружия иностранным государствам санкционирует Государственный департамент и Конгресс (в случае, если поставки оружия переходят значимый порог стоимости).

Германия продолжает осуществлять поставки оружия Украине по ранее объявленным пакетам военной помощи. Новоизбранный канцлер страны Фридрих Мерц вчера заявил, что его правительство не будет публично освещать поставки оружия Украине, но при этом немецкие власти признают право немецких граждан знать, какие решения принимаются Берлином.

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#украина #сша #германия #patriot #himars
Источник: nytimes.com
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