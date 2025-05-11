Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание N-TV, во время визита в Киев прокомментировал дальнейшую военную помощь Украине при его правительстве, подтвердив готовность Берлина осуществлять тесную координацию поставок с партнёрами в лице Европы и Соединённых Штатов Америки.

Глава немецкого правительства сразу подчеркнул, что его кабинет не собирается публично освещать поставки оружия, как это было при Олафе Шольце. При этом он согласился с законным интересом немецких граждан о свободном доступе к информации, связанной с Германией.

Касаемо возможных поставок Украине ракет крылатых ракет Taurus, немецкий канцлер отметил, что будет поддерживать Киев в той мере, в какой может взять на себя ответственность. Немецкие власти будут прилагать все усилия для завершения российско-украинского конфликта.

Ещё во время своей предвыборной кампании Фридрих Мерц неоднократно призывал Олафа Шольца поставить Украине немецкие ракеты, а также обещал принять соответствующее решение, если его изберут канцлером Германии. В недавнем своём заявлении по поводу поставок Taurus он заявил, что Украина «может рассчитывать на Германию».