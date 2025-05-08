Он добавил, что обратится к европейскому руководству, чтобы последствия затронули в первую очередь его лично.

Вчера президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву, чтобы посетить парад в честь Дня Победы уже 9 мая. Несмотря на возникшие сложности с перелётом, сербский президент всё же смог доехать в столицу России, как обещал изначально.

По прибытию в Москву политик, чьи слова приводит сербское издание CNN, заявил, что гордится быть президентом Сербии, которому удостоилось присутствовать на праздновании борьбы с фашизмом. Он напомнил, что обещал Путину посетить Москву 9 мая, а критику в свой адрес за такой поступок прокомментировал следующим образом: «Если вы свободны, суверенны и независимы, вы никому не понравитесь».

Сербский президент подтвердил, что осознаёт предстоящие последствия из-за его визита в Москву вопреки предупреждениям со стороны руководства Европейского союза. Он добавил, что обратится к европейскому руководству, чтобы последствия затронули в первую очередь его лично: «Я возьму на себя наказание и попрошу не наказывать всю страну».

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегала европейские страны, особенно претендующие на членство в Европейском союзе, о последствиях, с которыми они могут столкнуться из-за визита своих лидеров в Москву.