Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что не будет легкомысленно воспринимать такие поездки.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран-участников в Люксембурге заявила, что руководство сообщества предостерегло союзников и кандидатов на членство в союзе от поездок в Москву 9 мая на День Победы.

По её словам, данный вопрос был обсуждён странам-участникам и было донесено, что любое участие в параде в Москве не будет восприниматься Европейским союзом легкомысленно, учитывая российско-украинский конфликт. Она подчеркнула, что данный месседж был «очень чётко» донесён до стран, претендующих на вступление в сообщество.

Что касается стран-участников Европейского союза, Каллас их также призвала воздержаться от поездок в Москву, уделяя больше внимание визитам в Киев, чтобы продемонстрировать европейскую солидарность.

Не уточняется, с какими последствиями столкнутся страны-кандидаты и страны-участники, которые ослушаются данного призыва. Известно, что президент Сербии (кандидат на членство в ЕС) Александр Вучич ещё в марте подтвердил свои намерения посетить Москву 9 мая на День Победы. Премьер-министр Венгрии (страна-участник ЕС) Виктор Орбан, вероятнее всего, не будет посещать Москву, о чём говорят прошлогодние заявления его канцелярии. В то же время премьер-министр Словакии (страна-участник ЕС) Роберт Фицо планировал поездку в Москву 9 мая.