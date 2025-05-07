Связано это с «политической чувствительностью цели полёта».

Власти Литвы и Латвии в связи с «политической чувствительностью цели полёта» установили запрет в своём воздушном пространстве на пролёт самолёта президента Сербии Александра Вучича в Москву, куда он должен направиться для посещения парада в честь Дня Победы. Об этом сообщает сербское издание Kurir.

Отмечается, что аналогичное решение приняли власти Польши и Литвы в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также планирует посетить Москву на 9 мая.

Ещё в апреле Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегала европейские страны от посещения Москвы на День Победы. Особенно она обращалась к странам-участника и кандидатам на членство в Европейском союзе, намекая, что их поездка в Москву может сказаться на евроинтеграционных процедурах.

Несмотря на это, Фицо и Вучич не отказались от своих планов по посещению церемониального парада в честь Дня Победы, и были включены в список официальных приглашённых лидеров. Другие страны Европейского союза не сообщали о намерениях посетить Москву.