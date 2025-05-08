Оно продлится до 10 мая включительно.

В конце апреля российский президент Владимир Путин, по гуманитарным соображениям, объявил о трёхдневном перемирии, которое начинается с 8 мая в 00:00 и завершится 11 мая в 00:00. В Киеве скептически отнеслись к предложенному перемирию, настаивая на 30-дневном прекращении огня. Несмотря на это, российская сторона сохранила предложение о перемирии.

Сегодня, 8 мая в 00:00, стартовало предложенное Москвой перемирие, которое продлится до 10 мая включительно. Российская армия оставляет за собой право на ответный огонь, если зафиксируют нарушение прекращения огня со стороны украинских военных.

Вчера вечером официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя возможность долгосрочного прекращение огня, заявила, что поведение Вооружённых сил Украины в ходе инициированного Москвой трёхдневного перемирия станет «проверкой для миролюбивых намерений Киева».

При этом дипломат отвергла претензии Соединённых Штатов Америки по поводу того, что Россия выступает против 30-дневного прекращения огня. По её словам, такой формат требует проработки, а также необходимо установить контроль за соблюдением прекращения огня.