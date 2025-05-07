Первые серьёзные меры будут приняты ещё в этом году.

Европейская комиссия (ЕК) представила дорожную карту, направленную на постепенный отказ стран Европейского союза (ЕС) от импорта российских энергоносителей. Прошлая инициатива под наименованием REPowerEU позволила сократить количество импортируемого европейскими странами российского газа, но этих усилий оказалось недостаточно для полного прекращения поставок.

План ЕК предусматривает постепенное прекращение импорта российской нефти, газа и атомной энергии. Акцент делается на то, что действия должны быть скоординированными и безопасными для европейской энергетической системы. В рамках него европейские страны должны подготовить суверенные планы по отказу от российских энергоносителей.

Дорожная карта предусматривает следующее:

Полное прекращение импорта российского газа к концу 2027 года.

Заключение спотовых контрактов с поставщиками российского газа должно быть прекращено уже к концу 2025 года;

Страны ЕС должны предпринять меры по противодействию российскому теневому флоту, перевозящему нефть в обход потолка цен (если тенденция с падением цен на нефть сохранится, то Россия в любом случае будет следовать потолку);

Ввод ограничений на заключение новых контрактов на поставку обогащённого урана из России.

В ЕК объясняют необходимость принятия данного плана снижением рисков в сфере энергетической безопасности. Предполагается, что инициатива с соответствующими законодательными поправками будет внесена уже в июне.