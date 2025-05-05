Об этом сообщил представитель йеменского движения.

Йеменские хуситы из «Ансар Аллах», контролирующию основную часть Йемена, планируют установить полную воздушную блокаду Израиля. Об этом сообщил представитель вооружённых сил движения Яхъя Сариа, чьи слова приводит издание ТАСС.

Добиться своей цели йеменские хуситы планируют путём многократных ударов по израильским аэропортам, в особенности - Бен-Гурион, недавно подвергшегося атаке. Своё решение «Ансар Аллах» объясняют планами Израиля расширить военную операцию в секторе Газа, о чём сообщало ранее издание Reuters. Стоит напомнить, что вчера йеменские хуситы при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты нанесли удар по ключевому израильскому аэропорту Бен-Гурион. В Израиле сообщали о сбитии данной ракеты, но её падение привело к последующей детонации, что сказалось на работе объекта. В Министерстве обороны Израиля предупредили «Ансар Аллах» о «семикратных ответных ударах» по Йемену, который и так, практически ежедневно подвергается авиационным обстрелам со стороны США.