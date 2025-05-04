В материале издания акцентируется внимание на том, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху внезапно пересмотрел свой график визитов, а в стране начали призывать резервистов.

Издание Reuters, ссылаясь на данные израильских средств массовой информации, пишет, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу разослала повестки тысячам резервистов, которые должны быть призваны для несения военной службы у израильской границы с Ливаном и патрулирования Западного берега реки Иордан. Предполагается, что регулярные солдаты возглавят новое наступление в секторе Газа.

В материале издания акцентируют внимание на том, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вчера неожиданно перенёс свой визит в Азербайджан, где должен был встретиться с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. В канцелярии главы израильского правительства объяснили отмену визита в Баку «напряжённым дипломатическим графиком и ситуацией с безопасностью в секторе Газа и Сирии».

Reuters напоминают, что в марте было сорвано хрупкое перемирие между ХАМАС и ЦАХАЛ. С тех пор палестинское движение отказывалось идти на израильские условия для заключения нового мирного соглашения, а израильские войска активизировали бомбардировки, создав широкие буферные зоны и перекрыв доставку гуманитарной помощи в анклав.

По данным израильских средств массовой информации, в пятницу военно-политический кабинет согласовал новый план наступления в секторе Газа, к которому, вероятнее всего, готовятся израильские военные.