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Nacvark
Axios назвали Стивена Миллера главным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности
Стивен Миллер уже занимает должность советника американского президента по внутренней безопасности.

Издание Axios, ссылаясь на пять осведомлённых источников, пишет, что действующий советник американского президента по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, являющийся одним из самых доверенных лиц Дональда Трампа, может войти в Совет национальной безопасности после увольнения Майка Уолтца.

В США существует две важные должности советника в кабинете президента - советник американского президента по вопросам национальной безопасности (входит в Совет национальной безопасности) и советник американского президента по вопросам внутренней безопасности и контртерроризма, также известный как заместитель советника по национальной безопасности (входит в Совет внутренней безопасности).

Отмечается, что в настоящее время Стивен Миллер продолжает гнуть жёсткую линию в миграционной политике Соединённых Штатов Америки, продвигая массовые депортации без судебных слушаний. По данным Axios, благодаря Миллеру, Совет по внутренней безопасности при меньшем штате работает «как часы», что нельзя сказать о Совете национальной безопасности.

Axios акцентируют внимание на том, что Дональд Трамп предпочитает полагаться на узкий круг доверенных лиц, которым он может делегировать сразу несколько должностей. По этой причине авторы издания не исключают, что Стивен Миллер возьмёт на себя сразу две функции - советника американского президента вопросам национальной и внутренней безопасности.

На текущий момент временно исполняющим обязанности советника по вопросам национальной безопасности является государственный секретарь Марко Рубио. По данным Politico, Рубио будет совмещать две ключевые и одну второстепенную (администратор USAID ) должности одновременно в течение следующего полугода.

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#сша #трамп #стивен миллер
Источник: axios.com
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