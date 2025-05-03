По данным издания, в таком положении чиновник будет в течение полугода.

Не так давно американский президент Дональд Трамп уволил Майка Уолтца с поста советника по вопросам национальной безопасности, назначив действующего государственного секретаря Марко Рубио временно исполняющим данную должность.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Рубио будет совмещать обязанности государственного секретаря и советника американского президента по вопросам национальной безопасности в течение следующего полугода. Некоторые источники издания утверждают, что в Белом доме есть те, кто желают сделать новое положение Марко Рубио постоянным.

Отмечается, что сам Рубио не планировал занимать должность советника американского президента по вопросам национальной безопасности, но сделал это по личной просьбе Дональда Трампа. Примечательно, что в истории Соединённых Штатов Америки впервые такая ситуация, когда действующий государственный секретарь совмещает свою работу с постами советника по вопросам национальной безопасности и администратором Агентства по международному развитию (USAID).

Что касается Майка Уолтца, он станет постоянным представителем Соединённых Штатов Америки при Организации Объединённых Наций. По данным CBS News, ему также предлагали должность американского посла в Саудовской Аравии.